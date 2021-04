MLB The Show 21 su Xbox Game Pass, i fanboy PlayStation non la prendono bene

MLB The Show 21 sarà disponibile su Xbox Game Pass dal day one: un'ottima notizia per i possessori delle console Microsoft, ma i fanboy PlayStation non l'hanno presa bene.

Si tratta in effetti di una situazione inedita e bizzarra: se da un lato gli abbonati a Xbox Game Pass potranno scaricare gratuitamente MLB The Show 21 fin dal lancio, gli utenti PlayStation dovranno invece pagare il gioco a prezzo pieno.

Considerando che la simulazione di baseball è una produzione Sony e che finora è stata disponibile in esclusiva su PS4, viene francamente da comprendere l'amarezza di alcuni appassionati.

Ovviamente da qui agli insulti ce ne passa, ma come potete vedere in calce sui social ne sono comparsi in abbondanza e abbracciano varie argomentazioni.

Fra queste è presente anche la recente polemica relativa all'uscita su PC di Days Gone e Horizon Zero Dawn, nonché delle altre (ormai ex) esclusive PS4.