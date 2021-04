Zack Snyder's Justice League, Joker e la scena tagliata "We live in a society"

L'ultima versione di Zack Snyder's Justice League, la riduzione in bianco e nero Justice is Gray, include la famosa scena tagliata con Joker che dice "We live in a society".

La frase, inserita dal regista in una sorta di bizzarra citazione di un meme, non è presente nell'edizione standard di Zack Snyder's Justice League e viene invece recuperata qui nella sua interezza.

"Viviamo in una società in cui l'onore è un lontano ricordo", dice Joker a Batman dopo che quest'ultimo ha promesso di onorare l'ultimo desiderio espresso da Harley Quinn in punto di morte.

L'intera sequenza si svolge in un sogno, ma si tratta al contempo di una premonizione e di un universo alternativo, fondamentalmente quello di Injustice: Gods Among Us, in cui Superman impazzisce in seguito all'uccisione di Lois Lane.

