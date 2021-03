Justice League Snyder Cut: Joker non dice "We live in a society"

Quando Warner Bros e DC hanno rilasciato il trailer dedicato alla Snyder Cuty di Justice League, i fan sono impazziti (in positivo) udendo il Joker pronunciare la frase "We live in a society", parole nate da un meme e associate alla nemesi di Batman. Pare però che il cattivo non dica realmente quella frase all'interno del film, almeno stando a quanto detto da Matt Patches.

Matt Patches è a capo della sezione Intrattenimento di Polygon e ha recentemente sfruttato il proprio profilo Twitter per svelare al mondo che Joker non dice veramente "We live in a society" all'interno di Justice League Snyder Cut. Il commento è arrivato come postilla alla pubblicazione della recensione di Polygon.

Justice League Snyder Cut

La recensione di Polygon non è affatto positiva e descrive il film di Snyder come un'opera disinteressata alle persone. Gli eroi di Justice League sono trattati solo come divinità. Il tema centrale è la violenza sfrenata, vista come motore di tutti gli avvenimenti. Polygon spende parole positive su Cyborg, perlomeno, e spiega che è l'unico personaggio che ha in qualche modo delle emozioni. Anche GameSpot ha giudicato negativamente l'opera, con un 3/10, e ha affermato che guardare questo film è come fissare la vernice che si asciuga.

Le opinioni di LegaNerd, che vi abbiamo segnalato in questa notizia, e di altri membri della stampa sono però differenti. Potremo giudicare il film in prima persona solo il 18 marzo su Sky Cinema e Now TV.