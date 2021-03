Zack Snyder's Justice League, recensione: buona la seconda

Sembrerebbe un colpaccio, e invece c'è un problema: Joss Whedon e Zack Snyder hanno registri stilistici quasi completamente diversi. Entrambi controversi, il primo tende a essere eccessivamente burlesco, mentre il secondo viene spesso accusato di prendersi troppo sul serio. Whedon taglia tantissimo materiale di Snyder, gira e rigira vecchie e nuove scene, e il risultato è un mostro di Frankenstein che non piace a nessuno, floppa al botteghino e mette un freno alla parabola cinematografica della Justice League. Saranno i fan di Snyder, qualche tempo dopo, a... "vendicare" il regista, chiedendo a gran voce sui social la sui famigerata Snyder Cut. Iniziata come una petizione, proseguita con un martellamento a suon di hashtag, i fan sono riusciti a convincere Warner Bros. a stanziare altri 70 milioni di dollari per consentire al regista di rimettere insieme il cast, girare nuove scene e completare la lavorazione di una miniserie in quattro parti per HBO Max, poi diventato un film di quattro ore che è ora disponibile anche in italiano su Sky e Now TV. Vediamo come è andata nella recensione di Zack Snyder's Justice League .

La storia di Justice League è davvero singolare, perciò vogliamo ripercorrerla brevemente, ripassando i punti salienti. Quando il Marvel Cinematic Universe dei Marvel Studios e Disney era già un successo, anche Warner Bros. decide di tentare un approccio simile coi supereroi DC Comics , vittime di mille reboot e film stand-alone. Affida il compito a Zack Snyder, già regista di Man of Steel e Batman v Superman: a questo punto l'universo cinematografico DC manca di coesione, ma lui sembra avere una visione concreta del suo futuro. Il suo compito sarà dirigere la prima formazione della Justice League, introducendo in un singolo film personaggi come Cyborg e Flash, che fino a quel momento erano solo comparsi di sfuggita, mentre Wonder Woman aveva già avuto il suo primo lungometraggio grazie a Patty Jenkins. Succede però una tragedia familiare che costringe Snyder a lasciare la produzione: Warner Bros. la consegna quindi a Joss Whedon , celeberrimo creatore di Buffy l'ammazzavampiri e già regista del film che aveva veramente lanciato la concorrenza nel 2010, Marvel's Avengers.

I miglioramenti della Snyder Cut

In questo articolo cercheremo di evitare spoiler, casomai lo stia leggendo qualcuno che non ha ancora visto il film del 2017, ma purtroppo dovremo inevitabilmente menzionare alcuni snodi narrativi salienti per spiegare in che modo Zack Snyder sia riuscito a migliorare un lungometraggio lacunoso come Justice League di Joss Whedon. La prima cosa che bisogna capire è che i due film, nonostante la diversa durata, sono essenzialmente identici nella struttura e nel canovaccio. Per chi non lo sapesse, Justice League è un seguito diretto di Batman v Superman e comincia proprio pochi mesi dopo la morte dell'Uomo d'Acciaio, con Bruce Wayne (Ben Affleck) e Diana Prince (Gal Gadot) che stanno cercando di mettere insieme una squadra di metaumani per fronteggiare l'attacco predetto da Lex Luthor (Jesse Eisenberg). Batman e Wonder Woman cercheranno l'aiuto di Flash (Ezra Miller), Aquaman (Jason Momoa) e Cyborg (Ray Fisher) ma ci vorrà una vera minaccia per riunire la squadra: Steppenwolf, il sicario di un tiranno spaziale chiamato Darkseid che sta cercando le Scatole Madri, manufatti di incredibile potenza che consentiranno l'invasione.

Zack Snyder's Justice League: il nuovo Steppenwolf.

Nella pellicola diretta da Whedon, l'alleanza dei cinque supereroi era abbastanza forzata, se non altro perché i 120 minuti circa di durata non permettevano chissà quale approfondimento o caratterizzazione né del villain, praticamente una macchietta in computer grafica, né dei nuovi personaggi che, a differenza di Wonder Woman, non avevano avuto occasione di presentarsi al grande pubblico nei loro film personali. La Snyder Cut, tanto per cominciare, ribalta completamente questa situazione, dedicando a Flash, Aquaman e Cyborg, e in misura più contenuta anche a Steppenwolf - ridisegnato in modo molto più convincente - vere e proprie backstory e sottotrame introduttive. Il personaggio interpretato da Ray Fisher, in particolare, diventa il cuore pulsante della storia, tant'è che Zack Snyder's Justice League è praticamente il suo film, oltre che una origin story, e Joe Morton, nei panni di suo padre Silas Stone, ha un'importanza molto più rilevante. Ciascuno dei personaggi, comunque, attraversa un percorso ben preciso nel corso delle sei parti che compongono il film per una durata colossale di ben 242 minuti.

Zack Snyder's Justice League: Cyborg è il cuore del film.

In quasi quattro ore di film, Snyder riesce a sistemare quelli che nella sceneggiatura di Whedon erano veri e propri buchi logici, e trova anche il tempo di definire il cattivone dietro le quinte, Darkseid, attraverso uno spettacolare flashback che mette insieme Amazzoni, divinità greche, Atlantidei, persino una Lanterna Verde. Allo stesso modo, Snyder dedica ai nuovi membri della squadra il tempo necessario a entrare in empatia, ricorrendo a dialoghi nient'affatto banali per spiegarli a chi non li conosce o non ha visto gli altri film della serie. Aquaman è l'esempio più illuminante, visto che il suo film personale è uscito dopo Justice League di Joss Whedon: in questa versione, però, Snyder richiama attori come Willem Dafoe (Nuidis Vulko) e Amber Heard (Mera) e imbastisce già una sottotrama sufficientemente interessante, marcando la maggiore tridimensionalità del personaggio che, nelle mani del creatore di Buffy, appariva sotto forma di uno stereotipo ambulante. Se è vero che la Justice Leader di Zack Snyder sacrifica la commedia per un tono generalmente più alto ed epico, è anche vero che lo mantiene dall'inizio alla fine, concedendosi soltanto qualche gag contenuta e mai fuori posto.