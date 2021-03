Xbox Game Pass guida la crescita dei giochi first party di Microsoft

Xbox Game Pass è un ottimo servizio in abbonamento, soprattutto in termini di rapporto qualità/prezzo: lo si ripete da tempo e non smette mai di essere vero. Detto ciò, però, qual è l'impatto effettivo sui giochi first party di Microsoft? Benji Sales afferma che l'impatto sulle esclusive è stato notevole.

Come potete vedere anche voi nel tweet in calce, Benji Sales fa un paio di esempi. Sea of Thieves, gioco sandbox online di RARE, poteva contare su 10 milioni di giocatori a gennaio 2020. In poco più di un anno, è però arrivato a 20 milioni, ovvero ha raddoppiato il numero di utenti: il tutto grazie all'ingresso di nuovi giocatori tramite Game Pass, che è cresciuto di mese in mese.

Un secondo esempio di Benji Sales è Forza Horizon 4. Ad agosto 2019 il titolo di guida di Playground Games poteva vantare ben 12 milioni di utenti. A novembre 2020, invece, aveva raddoppiato la cifra per un totale di 24 milioni di giocatori attivi. Anche in questo la crescita è stata guidata dall'arrivo di nuovi iscritti a Game Pass.

Chiaramente giochi come Forza Horizon 4 e Sea of Thieves, che possono essere giocati su lunghi periodi di tempo, sono perfetti per servizi in abbonamento. Ovviamente non dobbiamo nemmeno sottovalutare il costante supporto degli sviluppatori, soprattutto nel caso di Sea of Thieves, che è stato aggiornato e ampliato di mese in mese.

Secondo Benji Sales, in ogni caso, il risultato attuale è anche merito di Game Pass. Voi siete abbonati?

Vi segnaliamo infine la guida ufficiale in video da Microsoft per xCloud su Xbox Game Pass.