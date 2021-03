xCloud su Xbox Game Pass, la guida ufficiale in video da Microsoft

xCloud consente di sfruttare l'abbonamento a Xbox Game Pass per giocare con i titoli del catalogo in mobilità sui dispositivi Android, e Microsoft ha realizzato una guida ufficiale per spiegarci come funziona.

Disponibile presto anche su PC e iOS, xCloud è un servizio di game streaming che, grazie all'uso di una connessione veloce, permette di avere sempre a portata di mano i propri giochi preferiti.

Nel video troviamo il vicepresidente della divisione Xbox Cloud Gaming, Kareem Choudhry, ma anche il vicepresidente della divisione engineering, Kevin Lachapelle, la user researcher Emily Higgins e infine Rachel Blocher, addetta al marketing alla prima esperienza con xCloud.

Choudhry e Lachapelle raccontano dei divertenti aneddoti riguardanti la nascita di xCloud e le loro prime sperimentazioni con lo streaming, ma sono chiaramente le sequenze con Rachel a fare la differenza.

La ragazza non ha infatti mai utilizzato prima xCloud e il filmato illustra in maniera molto semplice il funzionamento di questa tecnologia, che richiede semplicemente un terminale Android e un controller Xbox collegati via Bluetooth.