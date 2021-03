Smash Bros.: Nintendo vaglierà tutte le opportunità, ora che EVO è di Sony

Ora che EVO, il maggiore e più conosciuto torneo di picchiaduro del mondo sarà gestito da PlayStation, ci si domanda quale futuro avranno tutti quei giochi che non sono sulle console di Sony. La mente va immediatamente a Super Smash Bros. Ultimate, uno dei prodotti di maggiore successo degli ultimi anni. Commentando questa acquisizione, Nintendo ha detto che da ora in poi vaglierà tutte le opportunità, online e offline, per il suo gioco.

La notizia di ieri è giunta come un fulmine a ciel sereno e ha causato un vero e proprio terremoto all'interno del mondo dei picchiaduro competitivi. Adesso che Sony ha comprato Evolution Championship Series (EVO), il più celebre torneo di picchiaduro al mondo in molti si chiedono quale sarà il futuro di questa competizione. Ovvero se resterà indipendente e ospiterà tutti i giochi più seguiti, a prescindere dalla piattaforma sulla quale sono proposti, o se diventerà una prestigiosa vetrina per i picchiaduro presenti su PlayStation.

In attesa si sapere come cambierà l'organizzazione, Nintendo ha diramato una dichiarazione ufficiale sull'accordo tra Sony Interactive Entertainment, RTS e Evo.

"Nintendo ha avuto piacere a coinvolgere i fan durante i precedenti Evo e augura il meglio agli organizzatori del torneo nella loro nuova avventura. Continueremo a valutare Evo e altre opportunità, mentre pianifichiamo la futura attività dei tornei di Super Smash Bros. online e offline."