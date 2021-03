Assembla che ti Passa #290

Assembla che ti Passa è una rubrica settimanale che raccoglie le principali novità legate all'hardware da gioco PC e propone tre configurazioni, divise per fasce di prezzo, pensate per chi desidera assemblare o aggiornare la propria macchina. Come al solito i suggerimenti sono graditi e le correzioni ben accette, a patto che i toni siano adeguati. Un ulteriore consiglio è quello di leggere i paragrafi che presentano le configurazioni prima di dare battaglia nei commenti.

Protagonista della settimana, la Radeon RX 6700 XT è scesa in campo con prestazioni in rendering puro superiori a quelle di una RTX 3060 Ti e in alcuni casi vicine a quelle di una RTX 3070. Abbastanza da riuscire a domare il gaming in 1440p a framerate elevati nonostante una dotazione hardware sensibilmente inferiore a quella della RX 6800. Ed è in parte merito di frequenze elevate che compensano parte dello svantaggio in termini di silicio ed esaltano l'importanza di un'alimentazione di alto livello. Mette però a sotto torchio il sistema di dissipazione, toccando temperature sensibilmente più elevate dei modelli di fascia superiore. Dobbiamo ovviamente tenere conto che il modello reference monta due sole ventole, tra l'altro tarate per essere silenziose, e che in un case ben ventilato resta al di sotto delle soglie di guardia. Ma è chiaro che il clock estremo della GPU ha un costo in termini di efficienza, come dimostrano i 220W di consumo nonostante il 33% di Compute Unit in meno rispetto alla RX 6800.

Anche per questo ci saremmo aspettati un prezzo consigliato più aggressivo che avrebbe reso questa proposta sensibilmente più appetibile. Parlando di rendering puro, va detto, il prezzo è quasi perfettamente proporzionale alle prestazioni, confrontandolo con quello delle altre schede della medesima fascia, ma chiamando in causa il ray tracing si fanno sentire la dotazione decisamente inferiore in termini di ray accelerator e la mancanza della FidelityFX Super Resolution. Da qui un supporto per il ray tracing che, escludendo titoli appositamente ottimizzati per non gravare troppo sull'hardware, è vincolato al 1080p, in alcuni casi al di sotto dei 60fps.

La nuova Radeon RX 6700 XT, pensata per il gaming in 1440p

Potremmo quindi doverci accontentare di 30fps o poco più, almeno nel caso di titoli pesanti come Control, con la GPU Navi 23 che sembra sia destinata ad arrivare, presumibilmente nella forma di una Radeon RX 6700 liscia, nel mese di aprile con 8 GB di memoria GDDR6 con bus a 128-bit e 2048 Stream Processor per 32 Compute Unit. Dovrebbe però garantire ottimi framerate in 1080p, parlando di rendering puro e di titoli ray tracing fortemente ottimizzati o particolarmente leggeri, oltre a qualche escursione nel 1440p. Ma anche in questo caso ci aspettiamo un mutamento negli orizzonti con l'arrivo della Super Resolution. Dubitiamo questa tecnologia possa arrivare a spingere le prestazioni al pari del DLSS, che gode di hardware dedicato, ma confidiamo che la combinazione tra la potenza bruta delle Radeon e l'evoluzione dell'intelligenza artificiale possano offrire un boost prestazionale notevole. Non si tratta, però, di machine learning. Scott Herkelman ha infatti parlato di strade alternative, confermando l'arrivo della tecnologia prima su PC, nel corso del 2021, e poi su console. A detta di Herkelman i test interni stanno andando bene, ma c'è ancora del lavoro da fare, cosa che ci porta a sospettare che contrariamente a quanto sperato dovremo aspettare la fine dell'anno.

Anche NVIDIA, comunque, ci ha riservato una brutta sorpresa, rilasciando una versione dei driver GeForce che ha disabilitato il tanto sbandierato blocco del 50% dell'hash rate pensato per rendere la GeForce RTX 3060 meno appetibile ai minatori di criptovalute come l'Ethereum. Tra l'altro poco prima di questa sorpresa, abbiamo gioito nel sapere che il fantomatico aggiramento del blocco da parte di presunti hacker cinesi fosse falso, a riprova dell'efficacia dell'accorgimento adottato da NVIDIA. Ma è stata quest'ultima a vanificare il proprio lavoro, senza fornire dichiarazioni a riguardo. In ogni caso, criptovalute o meno, la disponibilità delle GPU di nuova generazione resta estremamente bassa, anche per la Radeon RX 6700 XT nonostante i proclami da parte di AMD relativi a un maggior afflusso di pezzi. A quanto pare nell'intero continente sono arrivate poche migliaia di schede video, inevitabilmente esaurite in un attimo nonostante prezzi di lancio già nettamente gonfiati. Lisa Su ha parlato di una richiesta altissima, ma è chiaro che il grosso della produzione di chip è al momento dedicato ad altri dispositivi, tra cui i richiestissimi laptop di nuova generazione.

Uno dei primi modelli basati su architettura Intel Xe HPG

La CEO di AMD, comunque, ha ribadito che la compagnia si sta adoperando per aumentare la produzione e speriamo che la situazione possa migliorare prima dell'estate. Nel frattempo c'è chi spera che ad alleggerire la pressione sul mercato delle GPU possa essere Intel, a quanto pare molto vicina alla commercializzazione delle schede video XE HPG. A suggerirlo è la pubblicazione di un teaser dedicato alla Xe HPG Scavenger Hunt, un'iniziativa presumibilmente destinata a culminare con l'annuncio ufficiale delle schede video Intel che secondo quanto sappiamo inaugureranno l'era delle GPU multi-core, basate sulla filosofia dei tile. Si parla quindi di un'unità base, uguale per tutte le soluzioni e quindi più semplice da produrre, pensata per essere combinata con altre identiche per produrre modelli sempre più potenti.