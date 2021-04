Xbox Game Pass, tre giochi lasceranno il catalogo in aprile

Xbox Game Pass riceve mensilmente parecchi nuovi titoli nel catalogo, ma alcuni ovviamente lo devono anche lasciare periodicamente, vediamo dunque quali sono i giochi che lasceranno il servizio nel corso del mese di aprile 2021.

Non si tratta, fortunatamente, di titoli di enorme calibro e richiamo, ma tra questi ci sono comunque giochi interessanti, che potrebbero piacere a una buona quantità di utenti. Per questo motivo consigliamo di concentrarsi su questi nel caso in cui rientrino tra i titoli che si vogliano giocare, perché usciranno dal catalogo di Xbox Game Pass verso la metà di aprile. Non c'è una data precisa per il loro abbandono ma avverrà probabilmente verso il 15 aprile 2021, ecco di cosa si tratta: