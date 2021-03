Oddworld Soulstorm, PS5: 1440p/60FPS, dura almeno 20 ore

Oddworld: Soulstorm di Oddworld Inhabitants sarà disponibile fra non molto su PS4, PS5 e PC. Inoltre, sarà uno dei giochi gratis di aprile 2021 del PS Plus in formato PS5. Parlando a WCCF Tech, il creatore Lorne Lanning ha offerte una serie di nuove informazioni sul gioco, tra le quali figurano risoluzione e frame rate. Su PlayStation 5, Oddworld: Soulstorm girerà a 1440p/60FPS.

Su PS4, invece, il gioco si fermerà a 1080p e 30 FPS. Durante l'intervista c'è stato spazio anche per discutere della longevità: Oddworld: Soulstorm dovrebbe durare circa 20 ore al primo playthrough. Ovviamente, il creatore sottolinea che è possibile spendere "dozzine di ore" rigiocando il gioco. Rimanendo in tema PS5, ricordiamo anche che Oddworld: Soulstorm sfrutta l'audio 3D e le funzioni del DualSense. Ad esempio, potremo sentire le palpitazioni del cuore di Abe tramite il feedback aptico e i grilletti adattivi restituiranno una sensazione differente quando Abe lotta.

Ricordiamo che Oddworld: Soulstorm sarà un'esclusiva temporale PS4 e PS5: "PlayStation ha creduto in noi e nel nostro gioco e ha deciso di supportare finanziariamente il nostro sviluppo. Si è trattata di un'ottima opportunità per noi. Hanno dimostrato di essere incredibili includendoci in molteplici show digitali".

Oddworld: Soulstorm sembra quindi promettere bene, soprattutto in formato PS5. Potete vedere data di uscita e gameplay trailer del gioco a questo indirizzo.