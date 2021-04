World of Demons: trailer di lancio del gioco d'azione di Platinum in stile Okami

Platinum Games (NieR Automata, Bayonetta, Astral Chain) ha rilasciato un nuovo trailer World of Demons, gioco d'azione mobile annunciato anni fa e ora finalmente disponibile. Il gioco è attualmente esclusiva Apple Arcade. Lo stile grafico, come potete vedere dal filmato a inizio notizia, ricorda profondamente quello del compianto Okami.

World of Demons è un hack n' slash ambientato nel Giappone feudale, o per meglio dire in una sua versione mitologica. I samurai combattono contro i mostri e varie creature oscure per salvare il mondo da un'invasione di Oni. Il gioco è ovviamente ottimizzato per i comandi touch screen.

Il trailer ci presenta una serie di scene di gameplay dove possiamo vedere il protagonista scontrarsi con vari demoni. L'azione sembra veloce e dinamica, come è tipico dei giochi di Platinum Games: dovremo capire se i controlli touch sapranno restituire la stessa precisione e soddisfazione. World of Demons dovrebbe inoltre includere anche dei boss: il filmato mostra infatti una grande creatura che fronteggia il protagonista.

Apple Arcade costa 4.99 euro al mese e dà accesso a una lista di giochi, compreso il recente Fantasian, il gioco di ruolo giapponese dal creatore di Final Fantasy.