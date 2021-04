PlayStation Store, giochi PS4 a meno di 5 euro con gli Sconti di Primavera

Gli Sconti di Primavera, lanciati nei giorni scorsi su PlayStation Store, consentono di acquistare svariati giochi PS4 anche a meno di 5 euro. Ecco la nostra tradizionale selezione!

Disponibile fino al 15 aprile, la promozione degli Sconti di Primavera coinvolge tantissimi titoli anche recenti, ma se volete spendere il meno possibile e togliervi qualche sfizio è chiaro che dovrete dedicarvi al recupero di qualche chicca non proprio nuovissima.

È certamente il caso di Resident Evil 0, portato su PS4 con un'ottima remaster che può essere vostra per soli 4,99 euro anziché 19,99; oppure dell'originale Resident Evil, anch'esso disponibile a 4,99 euro anziché 19,99.

Se preferite esperienze maggiormente orientate all'azione ci sono l'interessante Extinction a 4,49 euro anziché 29,99, il coinvolgente Metro 2033 Redux a 3,99 euro anziché 19,99 oppure l'affascinante soulslike The Surge a 4,99 euro anziché 19,99.

I giochi di guida sono anche stavolta ben rappresentati, sia le esperienze più arcade che quelle più simulative: dal frenetico Onrush (2,49 euro anziché 9,99) al rigoroso Project CARS (3,74 euro anziché 14,99), da RIDE 2 (3,99 euro anziché 39,99) a Sebastien Loeb Rally EVO (3,99 euro anziché 19,99).

Non mancano alcune produzioni indipendenti di un certo spessore, vedi ad esempio Milanoir a 2,59 euro anziché 12,99, la Special Edition di Virginia a 3,37 euro anziché 11,25, oppure l'avventura in stile retrò Desert Child a 4,39 euro anziché 10,99 per gli abbonati a PlayStation Plus).

Segnaliamo infine un pacchetto particolarmente conveniente, il Bundle per la Famiglia EA, che per 3,99 euro anziché 39,99 (sempre per gli abbonati a PS Plus, altrimenti la cifra sale a 5,99 euro) consente di acquistare Need for Speed, Plants Vs. Zombies: Garden Warfare 2 e Unravel.