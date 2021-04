Taiko no Tatsujin: Pop Tap Beat disponibile su Apple Arcade, video di gameplay

Taiko no Tatsujin: Pop Tap Beat è disponibile su Apple Arcade: potete vedere il celebre rhythm game giapponese in azione con un primo video di gameplay in calce alla notizia.

Approdato nel catalogo della piattaforma in abbonamento Apple insieme ai vari Clap Hanz Golf, World of Demons, Fantasian e la selezione di titoli iOS classici, il gioco ripropone l'impianto classico della serie Taiko no Tatsujin.

Dopo aver selezionato il brano desiderato da una tracklist discretamente ricca, potremo dunque tamburellare a tempo con le dita sul touch screen.

Il nostro obiettivo sarà quello di effettuare le battute che ci vengono richieste di volta in volta, nella maniera più precisa possibile, e inanellare spettacolari combo al fine di ottenere un high score.

Nel caso non lo conosceste, Apple Arcade è il servizio in abbonamento da 4,99 euro al mese disponibile su iPhone, iPad, Apple TV e Mac.