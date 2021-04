Mount & Blade 2 Bannerlord: uscita della versione completa rimandata

TaleWorlds Entertainment ha rilasciato un nuovo blog post, in occasione del primo anniversario dell'uscita della versione Accesso Anticipato di Mount & Blade 2 Bannerlord. Nel messaggio si discute dei cambiamenti introdotti nel corso dell'ultimo anno, partendo dall'interfaccia utente e arrivando fino al modding. Lo studio si è impegnato per rispettare i tempi previsti ma si è reso conto di aver bisogno di altro tempo per completare i lavori sul gioco. Per questo, ha deciso di spostare l'uscita della versione completa di Mount & Blade 2 Bannerlord all'ultimo trimestre del 2021.

TaleWorlds afferma: "L'uscita è ora stimata per il Q4 2021, ma comunque lo sviluppo continuerà per tutto il tempo necessario per far sì che il gioco sia divertente e godibile. Aggiungiamo un'altra cosa: molti di voi potrebbero voler sapere se Mount & Blade 2 Bannerlord arriverà su console."

"Come abbiamo sempre detto, il nostro obiettivo attualmente è di concludere i lavori sulla versione PC di Mount & Blade 2 Bannerlord. Le versioni console arriveranno dopo, ma arriveranno! Quando avremo più informazioni da condividere, sarete i primi a saperlo. Continuate a seguirci sul nostro sito, sui forum e i nostri canali social media."

Il gioco è comunque già disponibile, come detto, in Accesso Anticipato, quindi potete acquistare Mount & Blade 2 Bannerlord e iniziare a giocare già ora. Vi ricordiamo inoltre che sono disponibili i primi strumenti per modder.