Cyberpunk 2077: l'update 1.2 porta con sé nuovi bug, ecco alcuni esempi

Cyberpunk 2077 ha da poco ricevuto l'update 1.2, pensato per migliorare le prestazioni di gioco. Purtroppo, questo nuovo aggiornamento ha avuto anche effetti negativi e alcuni giocatori stanno sperimentando alcuni bug, tutt'altro che piacevoli.

Come vi abbiamo detto nella nostra analisi della patch 1.2 in versione PS5, vi sono "migliorie sensibili - fosse anche solo riuscire a giocare senza crashare - ma c'è ancora molta strada da fare. Considerate le condizioni su console al lancio, se non altro, la sensazione di ritrovarsi tra le mani un gioco diverso c'è: le prestazioni sono migliorate, i PNG sono meno ingessati e inanimati, le missioni fin dove ci siamo spinti non si sono mai buggate e in generale ci sono stati moltissimi ritocchi che rendono l'esperienza godibile." Purtroppo non per tutti il risultato è stato positivo.

Come potete vedere in calce, alcuni giocatori hanno subito un effetto "tempesta di sabbia" all'interno di Cyberpunk 2077 dopo l'arrivo dell'update 1.2. Alcuni giocatori non sono nemmeno troppo infastiditi dalla cosa, visto che sembra di giocare a Blade Runner 2049. Alcuni giocatori hanno però deciso di provare a "sovrascrivere" questo effetto attivano la pioggia tramite l'area dell'easter egg di Blade Runner (l'originale). In altre parole hanno cercato di eliminare un Blade Runner con un altro Blade Runner.

Altri bug non sono però così "interessanti". Come potete vedere nell'altro esempio, l'update 1.2 ha causato effetti imprevisti come un effetto trottola di alcune auto. In rete si parla anche di problemi visivi con i vestiti dei personaggi non giocanti e varie altre problematiche. In sostanza, Cyberpunk 2077 è migliorato e peggiorato al tempo stesso.

Sappiamo anche che il multiplayer sta venendo "riconsiderato", rinvio o cancellazione in vista?