Among Us: Pokimane critica la nuova mappa The Airship

Among Us ha da poco aggiunto una nuova mappa, nota come The Airship. I fan del gioco hanno quindi subito deciso di metterla alla prova e così è stato anche per gli streamer più noti, come Pokimane . La star di Twitch ha detto la propria su quanto realizzato dagli sviluppatori di Among Us e non ha potuto trattenere qualche critica.

Pokimane ha affermato, per la precisione: "Quindi, cosa penso di The Airship... penso che questa mappa di Among Us sia un po' troppo grande, c'è troppa roba. Adoro un sacco di parti della mappa, ma tutte assieme sono troppe. Inoltre, ci sono troppe parti nelle quali puoi comparire. Diventa veramente complesso giocare perché si ha la sensazione che sia impossibile sospettare qualcuno. Anche se qualcuno deve completare un obiettivo qui e poi da un'altra parte, sarebbe veramente difficile controllare che lo stia facendo veramente senza stare insieme tutto il tempo. È molto difficile ottenere informazioni sicure."

L'opinione di Pokimane è quindi semplice: The Airship ha varie buone idee, ma gli sviluppatori hanno esagerato e hanno creato un ambiente così grande da rendere troppo complesso il processo di "investigazione". Dopotutto, quello è il cuore del gameplay di Among Us.

Anche voi la pensate allo stesso modo? The Airship è troppo grande? Oppure state apprezzando la nuova mappa di Among Us?

Sappiamo già, in ogni caso, che The Airship è un successo al lancio: forte incremento di giocatori connessi ad Among Us.