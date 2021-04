Dying Light 2: lunghezza del gioco svelata dal lead game designer

Techland è al lavoro su Dying Light 2 da tempo e i giocatori non vedono l'ora di poter provare il gioco horror, in arrivo su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S. Ora, il lead game designer Tymon Smektala ha deciso di rivelare la lunghezza del gioco, che ovviamente dipenderà dallo stile di gioco scelto da ogni giocatore.

Il lead game designer ha affermato che per finire la storia, ignorando la maggior parte degli elementi secondari, saranno necessarie circa una 20ina di ore. Ovviamente Dying Light 2 offrirà molteplici attività non obbligatorie che porteranno il conteggio finale tra le 40 e le 60 ore. Viene spiegato che vi sono molti contenuti, anche nella prima area di gioco, che da sola potrebbe portare via fino a 7-8 ore se il giocatore sceglie di esplorarne ogni parte.

Per darvi un punto di riferimento, il primo gioco richiedeva circa 17 ore per il completamente della trama principale, cifra che saliva fino a 35 ore per il completamente di molte delle attività secondarie. Volendo fare tutto, non era impossibile arrivare fino a 50 ore. In sostanza, Dying Light 2 avrà una lunghezza simile.

Sappiamo però che Dying Light 2 darà molto più peso alle scelte del giocatore e all'impatto sull'interna mappa, quindi è possibile che questo secondo capitolo sia più rigiocabile. Speriamo di scoprirlo presto.

Vi segnaliamo anche che Dying Light 2 avrà ray tracing, 4K e 60 fps su PS5 e Xbox Series X in varie modalità.