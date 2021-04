Super Mario Bros, copia rara venduta a prezzo record: 660.000 dollari

Super Mario Bros. per NES ha raggiunto un nuovo record per quanto riguarda il prezzo raggiunto in una vendita all'asta di una copia particolarmente rara, venduta di recente a ben 660.000 dollari.

L'asta si è svolta fra 13 concorrenti, che hanno portato il prezzo fino alla cifra record di 660.000 dollari, superando ampiamente il record precedente per la serie, che era stato stabilito in 156.000 dollari per una copia di Super Mario Bros. 3 venduta all'asta a novembre scorso. D'altra parte, che ci fosse un grande interesse dietro a questo oggetto era già emerso nei giorni scorsi precedenti all'asta, quando il prezzo aveva già iniziato a salire prima dell'apertura ufficiale.

Il fortunato possessore del gioco, rimasto anonimo, è riuscito a mantenere intatta la copia di Super Mario Bros. del 1986, rimasta in perfette condizioni e mai aperta, con tanto di copertura esterna chiusa. Si tratta di un evento raro, anche perché il gioco in questione è una prima edizione assoluta di Super Mario Bros. dell'anno di uscita del gioco sul mercato americano.

Per motivi non meglio precisati, sembra che questa copia sia rimasta chiusa in un cassetto per 35 anni, perfettamente conservata fino a oggi. "È rimasta in fondo al cassetto della mia scrivania per tutto questo tempo dal giorno dell'acquisto", ha affermato l'ex-possessore del Super Mario Bros. in questione, "non ci ho nemmeno più pensato".

Si tratta di una delle prime versioni di Super Mario Bros. distribuite negli Stati Uniti nel 1986, acquistata come regalo di Natale ma a quanto pare rimasta inutilizzata per 35 anni, cosa che ha portato il possessore a farla diventare un oggetto estremamente raro, ma forse nemmeno lui avrebbe immaginato di poterci racimolare una tale quantità di soldi, visto che alla fine nelle sue tasche sono finiti ben 550.000 dollari.

Sicuramente un ottimo modo di festeggiare i 35 anni di Super Mario Bros. per quanto lo riguarda. Nel frattempo, Nintendo ha definitivamente tolto dal mercato Super Mario 3D All-Stars e Super Mario Bros. 35 dall'eShop, con la conclusione dei festeggiamenti per l'anniversario. Chissà se anche alcune copie di tale titolo potranno aspirare a raggiungere tali quotazioni, in futuro.