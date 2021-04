Resident Evil Village: Modalità Foto confermata da un dettaglio

Fra circa un mese potremo finalmente mettere le mani su Resident Evil Village, nuovo capitolo della saga horror di Capcom e seguito dell'apprezzato Resident Evil 7 Biohazard. Arrivati a questo punto sappiamo molto di questo nuovo gioco, ma ovviamente non sappiamo tutto. Ad esempio, tramite un nuovo video abbiamo avuto modo di scoprire che ci sarà una Modalità Foto. Potete vedere la prova in calce, nell'immagine.

Tale fotogramma proviene da un video condiviso da IGN USA. Come potete leggere, nell'angolo in basso a destra, viene menzionata la possibilità di attivare la Modalità Foto con il tasto Options del controller PlayStation. Il filmato in questione è stato realizzato precisamente con la versione PS4 Pro di Resident Evil Village, quindi possiamo supporre che sia un'opzione disponibile per tutte le versioni (e non esclusiva delle console next-gen, ad esempio).

Precisiamo che ad oggi non è mai stata confermata la presenza di una Modalità Foto all'interno di Resident Evil Village. L'immagine mostra anche che sarà possibile saltare i filmati: in Resident Evil 7 Biohazard non era possibile, quindi è una "novità". I giocatori che vorranno riaffrontare Village più volte potranno quindi velocizzare l'esperienza saltando i filmati.

Come sempre, ricordiamo che si tratta di un'informazione non completamente ufficiale. Il fatto però che provenga da un video di gioco catturato un mese prima dell'uscita ci spinge a pensare che si tratti di una funzione pronta per essere inclusa anche nel gioco completo. Lo scopriremo il 7 maggio, quando Resident Evil Village uscirà su PC, Stadia, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.

Parlando di novità, vi segnaliamo che è stato scoperto un nuovo personaggio misterioso grazie a una locandina.