Super Mario 3D All-Stars verrà rimosso dal mercato a fine mese, ricorda Nintendo

Nintendo ricorda che Super Mario 3D All-Stars verrà rimosso dal mercato il 31 marzo 2021, dunque se siete interessati all'acquisto rimangono ancora un paio di settimane da sfruttare, prima che il gioco diventi inaccessibile, almeno attraverso i canali di vendita standard.

Nonostante l'iniziativa non sia proprio condivisa in maniera universale, Nintendo ha intenzione di proseguire con la sua politica: Super Mario 3D All-Stars verrà dunque tolto dalla vendita, sia per quanto riguarda le versioni fisiche che quelle digitali, a partire dalla fine di marzo, salvo ovviamente le scorte rimanenti nei magazzini.

L'idea di Nintendo è sempre stata infatti considerare questa raccolta come un'iniziativa celebrativa per i 35 anni di Super Mario Bros., senza andare oltre al periodo legato a questo evento. Trattandosi dunque di una sorta di oggetto speciale a tema, la casa di Kyoto ha intenzione di rimuovere Super Mario 3D All-Stars e non renderlo più disponibile in futuro, almeno in questa forma di raccolta.

Per ricordare la questione, Nintendo ha pubblicato un post sul sito ufficiale dedicato a Mario in cui viene ribadita l'intenzione di togliere il titolo per Nintendo Switch dal mercato. Ricordiamo che si tratta di una raccolta contenente Super Mario 64, Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy adattati per Nintendo Switch. Per conoscerlo meglio vi rimandiamo alla recensione di Super Mario 3D All-Stars.