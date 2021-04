Among Us, The Airship è un successo al lancio: forte incremento di giocatori connessi

Among Us ha visto un forte incremento di giocatori connessi con il lancio di The Airship, la nuova mappa che evidentemente ha rappresentato un successo per il fenomenale titolo multiplayer di Innersloth, cosa prevedibile considerando l'attesa che caratterizzava questo aggiornamento.

Parliamo esclusivamente della versione PC su Steam in questo caso, ma è facile immaginare che i numeri siano ancora più alti per quanto riguarda le piattaforme mobile, considerando che Among Us va ancora più forte su Android e iOS, dove si trova la stragrande maggioranza dei giocatori. In ogni caso, l'andamento su Steam può essere indicativo del fenomeno generale e ha mostrato un incremento di circa tre o quattro volte la quantità di giocatori online contemporaneamente connessi rispetto ai giorni precedenti al lancio di The Airship.

Secondo quanto riferito da SteamDB, che si occupa di tracciare numeri e statistiche di utilizzo su Steam, il picco di giocatori connessi è passato dalla quantità standard degli ultimi mesi su Among Us, ovvero circa 22.000-53.000 utenti connessi a 132.544 giocatori connessi nella notte del 31 marzo, quando è stato rilasciato l'aggiornamento The Airship.

D'altra parte, si è trattato del più grande update arrivato finora per Among Us, che ha portato con sé non solo la nuova mappa, di per sé già una notevole novità per un gioco strutturato in questo modo, ma anche elementi di gameplay ed estetici aggiuntivi, oltre alla possibilità di creare degli account specifici, in grado di incrementare i livelli di sicurezza e controllo degli scambi online che dovrebbero diminuire l'incidenza di cheater o comportamenti negativi nelle partite multiplayer.