Square Enix fonda Image Studio Division per lo studio su grafica e animazione

Square Enix ha annunciato nelle ore scorse l'apertura di una nuova divisione chiamata Image Studio Division, nata dalla combinazione dei team precedentemente noti come Visual Works Division e Image Arts Division, il tutto incentrato sullo studio, lo sviluppo e l'implementazione di tecnologia grafica e animazione.

Più che sullo sviluppo di videogiochi inteso come game design e programmazione, la nuova divisione sarà rivolta soprattutto alla creazione di prodotti in computer grafica e all'evoluzione della tecnologia grafica utilizzata anche dal resto di Square Enix, presumibilmente, in un'organizzazione sinergica con le altre divisioni.

La Visual Works Division, in precedenza, ha lavorato soprattutto sui filmati pre-renderizzati utilizzati poi da vari giochi Square Enix. L'Image Arts Division è stata responsabile di varie produzioni in computer grafica come Kingsglaive: Final Fantasy XV, studiando anche nuove tecnologie per l'espressione grafica di alto profilo con un focus sulla grafica in tempo reale.

L'idea di Square Enix è stata dunque di fondere i due team in un gruppo organico, chiamato appunto Image Studio Division, da utilizzare come una sorta di centro di ricerca ed evoluzione della tecnologia grafica da implementare nei giochi, oltre a continuare con la produzione di varie iniziative in computer grafica da utilizzare in giochi o no.

Sarà interessante vedere come questa nuova organizzazione avrà riflessi sui prossimi titoli da parte di Square Enix, tra i quali spicca il nuovo Forspoken per PS5 e PC, che di recente è tornato a mostrarsi con un trailer esteso.