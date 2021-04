Sony Japan Studio, anche il director di Demon's Souls per PS5 saluta e se ne va

Sony Japan Studio ha perso un ultimo, importante pezzo: Gavin Moore, il director dell'eccellente remake di Demon's Souls per PS5, che ha salutato tutti senza nascondere un po' di amarezza.

Accolto con voti straordinari, Demon's Souls per PS5 verrà senza dubbio ricordato come una delle migliori produzioni di sempre per il team giapponese di proprietà di Sony, che tuttavia l'azienda ha deciso di smantellare.

"Dopo 24 anni con Sony, di cui 18 in Giappone, ieri è stato il mio ultimo giorno di lavoro presso Japan Studio", ha scritto Moore su Twitter, linkando quella che probabilmente è la sequenza più celebre di Blade Runner.

"Mi mancherà il grande spirito creativo e il cameratismo di questo team, che ha rappresentato un pezzo importante della mia vita. È tempo di cercare nuove, entusiasmanti opportunità!"

Qualche giorno fa Moore aveva scritto un altro post piuttosto rappresentativo dell'atmosfera all'interno di Sony Japan Studio, riportando un famoso meme. Nonostante le grandi difficoltà, il team ha sfornato un capolavoro come Demon's Souls, del resto.