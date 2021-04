Final Fantasy 14, PS5: open beta e patch 5.5 in arrivo, data di uscita svelata

L'open beta di Final Fantasy 14 Online in versione PS5 è in arrivo, precisamente insieme al rilascio della patch 5.5. L'annuncio è arrivato direttamente da Square Enix, tramite l'account Twitter dell'MMO. La compagnia ha anche dato una data di uscita ufficiale: il 13 aprile 2021.

Tutti i giocatori PS5 possono quindi unirsi all'open beta di Final Fantasy 14 Online a partire dal 13 aprile. In tale data sarà possibile scaricare il client dedicato alla prova in formato completamente gratuito. La versione PS5 del gioco promette "tempi di caricamento brevissimi, frame rate estremamente aumentato, una vera risoluzione 4K, audio 3D e supporto al feedback aptico" con il controller DualSense di PlayStation 5.

Per quanto riguarda la patch 5.5 di Final Fantasy 14 Online, dovrebbe continuare la trama che abbiamo vissuto a inizio anno con l'aggiornamento 5.4. Tutto questo è però "solo" una premessa per l'espansione Endwalker che arriverà a fine anno. C'è grande attesa per questo nuovo contenuto, visto che dovrebbe tirare le somme degli eventi degli ultimi dieci anni e avere un grande impatto su alcuni amati personaggi del gioco.

Non ci resta altro da fare se non attendere nuove informazioni sul futuro di Final Fantasy 14 Online. Se da un lato abbiamo un gioco di successo, però, dall'altro ci sono storie tutt'altro che positive: Final Fantasy XI Reboot è stato cancellato ufficialmente, dite addio all'MMORPG per mobile.