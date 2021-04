Resident Evil: Welcome to Raccoon City rimandato, nuova data di uscita annunciata

Resident Evil: Welcome to Raccoon City è stato rimandato, come era facile aspettarsi per una produzione destinata ad arrivare in questo complicato 2021, e ha ora una nuova data di uscita fissata per il 24 novembre 2021.

Il nuovo film basato su Resident Evil è una produzione di Sony Pictures, scritto e diretto da Johannes Roberts e dovrebbe rappresentare un nuovo inizio per quanto riguarda l'adattamento cinematografico della serie, rimanendo più fedele agli eventi e ai personaggi dei videogiochi.

L'idea alla base di tutta l'operazione è infatti lanciare un reboot più vicino ai giochi, staccandosi dunque dalla linea narrativa tracciata dai film precedenti, che prendevano vari elementi dall'universo creato da Capcom per seguire però una storia alquanto differente e con caratterizzazioni proprie.

Nel caso di Resident Evil: Welcome to Raccoon City dovremmo invece vedere proprio una riproposizione più fedele degli eventi visti nei capitoli della serie videoludica, in particolare il primo e il secondo, per quanto riguarda questo primo film, che racconterà l'inizio dell'incubo a partire da Raccoon City e la sede di Umbrella.

Nel cast di Resident Evil: Welcome to Raccoon City ci sono Kaya Scodelario nel ruolo di Claire Redfield, Hannah John-Kamen che sarà Jill Valentine, Robbie Amell nei panni di Chris Redfield, Tom Hopper che ha la parte di Albert Wesker, Avan Jogia nei panni di Leon S. Kennedy, Neal McDonough nel ruolo di William Birkin, Lily Gao che sarà Ada Wong, Chad Rook che interpreta Richard Aiken, Donal Logue nel ruolo di Brian Irons e Marina Mazepa in quello di Lisa Trevor.