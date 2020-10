Resident Evil: annunciato un nuovo film, un reboot a Raccon City nel 1998

Resident Evil avrà anche un nuovo film, che a quanto pare è destinato ad essere un reboot totale per la serie cinematografica ispirata al franchise Capcom, con un cast di notevoli talenti emerso già da queste prime notizie.

Il nuovo Resident Evil sarà una produzione Constantin Film, affidato al regista/sceneggiatore Johannes Roberts: secondo quanto riferito da quest'ultimo, dovrebbe trattarsi di una nuova storia delle "origini" di Resident Evil, dunque probabilmente un reboot che racconterà un nuovo inizio.

Non ci sono ancora informazioni precise sulla storia, ma sembra che il film sia destinato a seguire più fedelmente le tracce della serie videoludica, ambientato gli eventi a Raccoon City nel 1998 e con la precisa volontà di recuperare atmosfere e caratteristiche dei classici Capcom, in particolare i primi due capitoli della serie.

Intanto sono stati annunciati gli attori che fanno parte del cast: Kaya Scodelario (Maze Runner) sarà Claire Redfield, mentre Hannah John-Kamen (Ant-Man and the Wasp) sarà Jill Valentine, Robbie Amell (Upload) sarà Chris Redfield, Tom Hopper (The Umbrella Academy) interpreterà Albert Wesker mentre Avan Jogia (Zombieland: Double Tap) sarà Leon S. Kennedy e Neal McDonough (Yellowstone) interpreterà William Birkin.

"Con questo film, voglio davvero tornare ai due primi giochi e ricreare quell'esperienza terrificante che ho provato quando li ho giocati per la prima volta, ma al contempo raccontare anche una storia di umanità concreta alle prese con una città americana morente che sia in qualche modo riferibile ad alcune realtà odierne", ha affermato Roberts.

I produttori incaricati da Constantin saranno Robert Kulzer, insieme a James Harris e Hartley Gorenstein. "Dopo una dozzina di giochi, sei film live action e centinaia di pagine di fan fiction, siamo felici di tornare all'anno 1998, per esplorare i segreti dietro le mura della Villa Spencer a Raccoon City", ha affermato Kulzer, con parole che renderanno sicuramente felici tutti i fan della serie Resident Evil.

Se non altro, sembra che ci sia l'intenzione di mantenersi decisamente più fedeli al videogioco rispetto a quanto visibile nel film di Monster Hunter, mentre solo qualche giorno fa Netflix ha annunciato la serie Resident Evil: Infinite Darkness.