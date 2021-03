Cyberpunk 2077: il multiplayer sta venendo "riconsiderato", rinvio o cancellazione in vista?

All'interno di CD Projekt RED sta avvenendo un vero e proprio terremoto: dalle dichiarazioni di ieri, infatti, si è scoperto che il multiplayer di Cyberpunk 2077 sta venendo "riconsiderato". Lo studio di sviluppo polacco non ha voluto approfondire il significato di questa parole, ma da quanto si può intuire questa espansione di Cyberpunk 2077 potrebbe essere stata rinviata al 2022 o persino essere stata cancellata.

Nella giornata di ieri CD Projekt RED ha annunciato i nuovi giochi e i progetti dei prossimi mesi. Tra questi non sembra figurare il multiplayer di Cyberpunk 2077. Questa misteriosa componente multigiocatore non è mai stata mostrata, ma è sempre stata descritta come un'esperienza a sé stante e di valore Tripla A.

Nello strategia dello studio polacco, però il presidente di CD Projekt RED Adam Kiciński ha detto che lo studio sta aggiustando la strategia intorno alle esperienze online. Lo studio vuole portare online tutti i suoi prodotti e per far questo sta lavorando ad una tecnologia che consenta di integrare queste funzionalità all'interno di tutti i suoi giochi.

Una cosa che potrebbe voler dire grandi cambiamenti per Cyberpunk 2077: "In precedenza abbiamo detto che il nostro prossimo AAA sarebbe stato la componente multiplayer di Cyberpunk 2077, ma abbiamo deciso di riconsiderare questo piano alla luce del nostro nuovo approccio più sistemico e agile. Invece di concentrarci su una grande esperienza online ci stiamo concentrando sul portare online in futuro in tutti i nostri franchise."

Ad una richiesta di chiarimento di IGN, CD Projekt RED ha sottolineato questa parte della dichiarazione di Kiciński: "stiamo costruendo una tecnologia online che può essere perfettamente integrata nello sviluppo dei nostri giochi futuri. Questa tecnologia alimenterà le componenti online che scegliamo di introdurre nei nostri giochi e ci assicurerà di farlo senza grosso sforzo. Con questa tecnologia possiamo iniziare a far crescere una comunità online - alimentata dalla nostra piattaforma GOG GALAXY - che collega i giocatori sia all'interno che all'esterno dei nostri giochi."

Cosa vorrà dire? Intanto non c'è traccia del multiplayer di Cyberpunk 2077 all'interno della roadmap del gioco.