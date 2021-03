PlayStation Plus, aprile 2021: i giochi gratis PS5 e PS4 rivelati da un leak?

La line-up di PlayStation Plus per il mese di aprile 2021 potrebbe essere stata rivelata in anticipo da un leak pubblicato su di un sito tedesco specializzato in sconti e offerte.

Secondo questa fonte, i giochi PS5 e PS4 disponibili dal prossimo mese gratis per gli abbonati al servizio saranno Days Gone, Zombie Army 4: Dead War e il già annunciato Oddworld: Soulstorm.

In attesa di un annuncio ufficiale da parte di Sony, l'unica in grado di confermare o ribaltare la notizia in questione, vediamo rapidamente di approfondire i titoli indicati dal leak.