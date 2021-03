Sony Japan Studio: via anche il character designer di Gravity Rush, Shunsuke Saito

Sony Japan Studio continua a perdere elementi nell'ottica dell'annunciata ristrutturazione del team. Stavolta ad andarsene è stato Shunsuke Saito, il talentuoso character designer che ha lavorato alla serie Gravity Rush.

Come sappiamo, Sony Japan Studio è stato ridimensionato e in futuro si concentrerà sul franchise di Astro Bot, da qui l'abbandono di una serie di sviluppatori in queste ultime settimane.

Hanno lasciato nell'ordine Teruyuki Toriyama, producer di Demon's Souls e Bloodborne, Masaaki Yamagiwa, producer di Bloodborne e poi Masami Yamamoto, producer di Bloodborne e Tokyo Jungle.

Nel dare la notizia su Twitter, Saito ha voluto fare un ultimo regalo ai suoi fan, pubblicando un'illustrazione inedita di Kat, la protagonista di Gravity Rush, accompagnata dal semplice messaggio "lascerò SIE Japan Studio oggi".