L'evoluzione del doppiaggio in Italia con Leonardo Gajo e Andrea Pannocchia nel Doppio Gioco di oggi

L'evoluzione del doppiaggio in Italia con Leonardo Gajo e Andrea Pannocchia è l'argomento chiave della puntata del Doppio Gioco di oggi. Raffaele Staccini e Federico Maggiore saranno in diretta a partire dalle 17 sul canale Twitch di Multiplayer.it.

Anche oggi imperdibile puntata di Doppio Gioco, l'appuntamento nel quale scopriamo e chiacchieriamo coi principali protagonisti del doppiaggio italiano. Oggi, per esempio, avremo come grandi ospiti Leonardo Gajo e Andrea Pannocchia.

Originario della città toscana di Livorno, Andrea Pannocchia nel 2010 ha aperto un canale youtube dedicato alle avventure grafiche, genere oggi apprezzato da pochi, ma che ha fatto nascere in lui anche la passione per il doppiaggio, portandolo a collaborare con Antonio Genna ed il suo celebre sito, per il quale ha dato il via alla sezioni videogiochi, che prima di allora non avevano copertura nel mondo dei doppiatori.

Leonardo Gajo è project manager e direttore del doppiaggio di Synthesis, società leader nel campo della localizzazione di videogiochi con sedi in tutto il mondo. Per Synthesis, ha curato la versione italiana di molti titoli di serie famose, come Mafia, Bioshock, Call of Duty, Assassin's Creed e tutti i brand Blizzard.

