Genshin Impact: il cosplay Lisa di ladylymos è sapiente

Genshin Impact non poteva non avere successo tra i cosplayer. Il suo design elaborato, unito ai personaggi graziosi, non poteva che diventare immediatamente una fonte di ispirazione. Ne è un esempio Ladylymos, che ha dato vita ad un sapiente cosplay di Lisa, uno dei personaggi più amati e affascinanti del GdR di MiHoYo.

Genshin Impact è un action RPG open world free-to-play sviluppato dalla software house cinese miHoYo, disponibile per Windows, iOS, Android e PlayStation 4, ma presto anche su Nintendo Switch. Lisa Minci è uno dei personaggi sicuramente più accattivanti. Si tratta di un ex gran mago Elettro dell'Accademia di Sumeru, adesso diventata bibliotecaria dei Knights of Favonius.

Lisa è una strega molto efficiente, che ama studiare gli elementi e il loro funzionamento. Grazie alla sua posizione di libraria Lisa può accedere alla sezione proibita della Biblioteca. Nonostante questo prende il suo lavoro molto seriamente, nonostante un atteggiamento sicuramente molto provocatorio.

Il cosplay di ladalyumos cerca di mettere assieme questi aspetti del personaggio: da una parte la vediamo intenta a leggere un voluminoso libro, dall'altro l'elaborato costume mette in evidenza le forme della strega e il suo indiscutibile fascino. Il costume sembra eseguito decisamente bene, con un voluminoso cappello e un vestito molto dettagliato, pieno di ghirigori e accessori.