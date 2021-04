Homeworld 3, il trailer della Railgun Frigate ci ricorda che il gioco è ancora vivo

Dopo circa 2 anni dalla campagna crowdfunding, Homeworld 3 ci ricorda che il gioco è ancora vivo. Lo fa attraverso un breve trailer che mostra una Railgun Frigate che attacca un'altra nave. Si tratta di un video non particolarmente ispirato e che sembra ancora incompleto, dato che è senza suoni e con delle animazioni e degli effetti speciali non particolarmente raffinati. Ma è anche tutto quello che abbiamo ricevuto dagli sviluppatori del gioco da un po' di tempo a questa parte.

Inspiegabilmente, oltretutto, il video è stato inserito da Gearbox su YouTube come "non in elenco". In altre parole non è possibile trovarlo attraverso il normale motore di ricerca, ma solo conoscendone l'indirizzo. La descrizione del gioco sotto il video sostiene che "Homeworld 3 è il vero seguito del leggendario RTS spaziale. Blackbird Interactive, fondata dal direttore artistico originale di Homeworld, Rob Cunningham, prende il timone dello sviluppo, riportando la serie alle sue radici proseguendone la storia, con combattimenti completamente in 3D e i classici elementi RTS di sempre."

Nel 2019 Homeworld 3 aveva raccolto oltre 1,5 milioni di dollari attraverso Fig. Da qual momento in poi del gioco, creato in partnership tra lo studio originale e Gearbox, non si è più saputo nulla. Un atteggiamento che alcuni hanno definito un po' sospetto. Nel frattempo Gearbox è stata acquistata da Embracer Group. Un cambio che potrebbe aver dato nuova linfa anche a questo progetto.

Anche se, onestamente, da questo breve filmato il lavoro da svolgere sembra ancora molto.

