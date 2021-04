NieR Replicant, trailer sui contenuti aggiuntivi del gioco Square Enix

NieR Replicant ver.1.22474487139 torna a mostrarsi in un nuovo trailer incentrato sui contenuti aggiuntivi inseriti in questo remaster arricchito, o vero e proprio remake, dell'originale da parte di Yoko Taro, interamente rivisto sia sul fronte tecnico che dei contenuti.

Per il resto, abbiamo visto una simpatica sorpresa nel livestream di oggi e i miglioramenti del remake in un nuovo video con gameplay, per il resto non ci rimane che attendere l'uscita di NieR Replicant ver.1.22474487139 prevista per il 23 aprile 2021.