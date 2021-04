Xbox Game Pass, cloud gaming su PC e iOS: parte la beta ufficiale

Xbox Cloud Gaming si allarga a comprendere anche PC e iOS tra le piattaforme supportate, con la beta in arrivo

Microsoft ha annunciato l'allargamento di Xbox Game Pass, in particolare del Cloud Gaming incluso nel servizio Ultimate, su PC Windows 10 e dispositivi iOS, ovvero iPhone e iPad, a partire da domani con una beta a invito, che si allargherà progressivamente.

La funzionalità è ancora in fase di test, dunque sarà inizialmente a invito, ma a partire da domani, 20 aprile 2021, una prima mandata di utenti sarà selezionata per partecipare alla beta di Xbox Cloud Gaming su PC con Windows 10 e su dispositivi iOS, in entrambi i casi attraverso browser.

Xbox Cloud Gaming su questi dispositivi si svolge attraverso il portale xbox.com/play (il link al momento rimanda al sito generale di Xbox Game Pass a meno che non abbiate ricevuto l'invito, essendo ancora ad accesso limitato), che consente a coloro che fanno parte della beta di accedere a oltre 100 giochi del catalogo Xbox Game Pass attraverso browser Edge, Chrome e Safari.

Per il momento si tratta ancora di un test su una base limitata di utenti, distribuiti in 22 paesi tra i quali c'è anche l'Italia, ma si aprirà progressivamente fino a diventare una funzionalità definitiva nei prossimi mesi entro il 2021, una volta che saranno passate positivamente tutte le prove previste.

"Il nostro piano è di avanzare velocemente e aprire Xbox Cloud Gaming su PC e iOS a tutti i membri di Xbox Game Pass Ultimate nei prossimi mesi, in modo da allargare la base di utenti al massimo", si legge nella comunicazione ufficiale di Microsoft.

Coloro che ricevono l'invito devono solo connettere un controller compatibile Bluetooth o USB e iniziare a giocare a partire dal portale di Xbox Cloud Gaming. Dopo la prima mandata di giochi gratis per gli abbonati, restiamo in attesa di novità sugli altri titoli previsti per aprile 2021 su Xbox Game Pass, mentre possiamo pensare che il servizio offrirà ancora giochi nuovi al day one, visto che la strategia si è dimostrata vincente.