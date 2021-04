NieR Replicant: i miglioramenti del remake in un nuovo video con gameplay

NieR Replicant ver.1.22474487139... torna a mostrarsi in un nuovo video approfondimento con numerose sequenze di gameplay inedite, pubblicato da PlayStation Underground per mostrare i miglioramenti applicati dagli sviluppatori in questo remake rispetto all'originale.

Come riferito già da Yoko Taro, NieR Replicant ver.1.22474487139... è una revisione generale dell'originale, una sorta di remaster rielaborato profondamente, tanto da diventare praticamente un remake completo. La storia è in linea di massima la stessa dell'originale con alcune aggiunte, ma diversi elementi del gameplay sono stati modificati, così come pesantemente rimaneggiata risulta essere tutta la grafica.

Un elemento particolarmente modificato e illustrato in questo video è il sistema di combattimento, che chiaramente riprende alcune caratteristiche da NieR: Automata, grazie alla precedente collaborazione con Platinum Games.

In particolare, ricordano alquanto il gameplay del titolo precedente le diverse tipologie di attacco e abilità utilizzabili dal protagonista. Così come accadeva in Automata, anche in NieR Replicant ver.1.22474487139... il sistema di combattimento premia la varietà di attacchi e l'alternanza costante tra colpi leggeri e veloci o pesanti e lenti, cercando di non farci focalizzare troppo su un unico approccio ma favorendo uno stile vario.

In maniera simile al pod di Automata, Grimoire Weiss consente inoltre degli attacchi a distanza utilizzabili insieme a quelli standard, dunque i legami con il titolo precedente risultano piuttosto evidenti. Ricordiamo che NieR Replicant ver.1.22474487139... è in arrivo la settimana prossima, ovvero il 23 aprile 2021. Proprio ieri abbiamo saputo che conterrà qualcosa sul protagonista di Gestalt e contenuti tagliati.