Hellblade 2: un video diario su Senua mostra alcuni retroscena sul gioco in sviluppo

Hellblade 2 torna a (non) mostrarsi con un nuovo video diario incentrato sulla figura di Senua e la sua costruzione presso Ninja Theory, in particolare con alcuni retroscena da parte dell'attrice Melina Juergens e il lavoro svolto dietro le quinte nella creazione del gioco per Xbox Series X|S e PC.

Diciamo subito che non si vedono scene tratte dal gioco: il video è diffuso dal canale personale di Melina Juergens e riguarda soprattutto l'attrice in questione, che ha avviato questa serie chiamata "Diary of a Digital Hooman" per mostrare alcune fasi dello sviluppo di Hellblade 2 dal punto di vista degli attori coinvolti, ma non si tratta di normale materiale standard di promozione per il gioco di Xbox Games Studios.

Si vedono dunque sessioni di motion capture, interviste passate e momenti di riflessione da parte della Juergens, che ci mostra in questo modo come si svolge parte del suo lavoro nella costruzione del personaggio di Senua. D'altra parte, con l'acquisizione da parte di Microsoft dovrebbero essere aumentati sensibilmente i fondi a disposizione di Ninja Theory, che potrà dunque ricorrere a strumentazioni ancora più avanzate per questi aspetti creativi.

La stessa Juergens aveva mostrato il mese scorso la nuova sala per il mocap utilizzata dal team per lo sviluppo di Senua's Saga: Hellblade II. Anche questo nuovo video si concentra molto su questo aspetto, mostrando le riprese ma anche le fasi di allenamento che l'attrice e altri affrontano per migliorare le proprie movenze soprattutto nelle fasi di combattimento.

Purtroppo, del gioco non si vede ancora nulla e, considerando le dimensioni non enormi di Ninja Theory e il livello qualitativo a cui sembra puntare con questo nuovo capitolo, potrebbe volerci ancora un bel po' prima di vederlo. Secondo alcuni, tuttavia, il gameplay del gioco potrebbe essere mostrato quest'anno, con uscita comunque prevista per il 2022.