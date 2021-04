Returnal: un lungo video mostra gameplay, combattimenti e 11 cose da sapere

Returnal è protagonista di un nuovo lungo video pubblicato dal canale YouTube ufficiale PlayStation Access, che mostra diverse sequenze di gameplay per il nuovo gioco esclusivo per PS5 da parte di Housemarque illustrando esplorazione, molti combattimento e in generale 11 cose da sapere sul titolo in arrivo a fine mese.

In totale, abbiamo a che fare con 8 minuti di scene tratte dal gioco, in grado di fornire anche qualche scorcio inedito tra ambientazioni e situazioni varie, alternando combattimenti serrati e dinamici con alcune fasi più riflessive e di esplorazione, ovvero i componenti base su cui dovrebbe fondarsi il nuovo shooter roguelike di Housemarque.

L'alternanza di questi elementi rende Returnal particolarmente interessante, tra il combattimento con mostri e minacce assortite e situazioni in stile adventure decisamente strane, tra la fantascienza e l'horror psicologico, che indagano anche nella particolare figura di Selene, la protagonista del gioco.

Come sappiamo, la donna è un'astronauta che si schianta con la sua nave sul misterioso pianeta Atropos, un ambiente alieno e fortemente ostile ma che sembra celare dei profondi segreti, legati in qualche modo anche al passato della protagonista. Questo porta Selene non solo a combattere per la sopravvivenza, con il suo continuo ripartire dopo ogni morte come in un vero roguelike, ma anche per scoprire i misteri del pianeta e i suoi misteriosi legami con il suo passato.

Dopo il trailer che ha presentato i nemici che dovremo affrontare nel gioco e le novità svelate dall'anteprima realizzata da Sony, vediamo dunque anche questi 8 minuti con 11 curiosità interessanti su Returnal, in arrivo su PS5 il 30 aprile 2021.