Returnal per PS5, un trailer presenta i nemici che dovremo affrontare nel gioco

Returnal, il nuovo sparatutto sviluppato da Housemarque in esclusiva per PS5, presenta in un trailer i nemici che dovremo affrontare all'interno del gioco.

Dopo le sequenze di gameplay inedite nel video giapponese, Returnal torna dunque a mostrarsi in azione, sebbene in questo caso il trailer sia stato trafugato: non è ancora stato pubblicato da Sony in via ufficiale.

Fra le creature visibili ci sono i Mycomorph, funghi che lanciano le proprie spore rallentando i nostri movimenti, oppure i Titanops, che si muovono rapidamente e saltano per raggiungere le proprie vittime.

Abbiamo poi gli Automaton, dotati di armi a fuoco rapido e persino tenaglie, oppure i Gorgolith: pericolosi predatori che si nascondono sotto la sabbia in attesa di un bersaglio.

Potremo scoprire questi e altri nemici nella campagna di Returnal a partire dal 30 aprile.