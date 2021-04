PS5: il lettore ottico fa meno rumore dopo l'aggiornamento per varie segnalazioni

I giocatori della versione Digital di PS5 non hanno mai avuto la possibilità di scoprirlo, ma la versione Standard di PlayStation 5 ha sofferto sin dal D1 di un piccolo problema: se nel lettore ottico è inserito un disco, ogni ora la console - se accesa ovviamente - esegue una lettura, ovvero fa girare il disco e causa un rumore più che udibile. PS5 è molto più silenziosa di PS4, ma il lettore ottico può essere fastidioso. Be', pare che dopo l'aggiornamento odierno la rumorosità del lettore sia stata diminuita.

L'informazione è stata riportata da Pushsquare: la testata si è resa conto del cambiamento e ha confermato la cosa tramite una serie di discussioni nate online nelle ultime ore. Non si tratta quindi solo di un'impressione di pochi. Non è chiaro cosa sia realmente stato fatto, ma con il nuovo update il lettore ottico di PS5, quando esegue la regolare lettura del disco ogni ora, fa meno rumore. Non abbiamo modo di testarlo in prima persona al momento della scrittura di questa notizia, ma supponiamo che sia stata ridotta la velocità di rotazione così da diminuire le vibrazioni e conseguentemente il rumore.

PS5 Standard: meno rumore dal lettore ottico

Non si tratta inoltre dell'unica nuova funzione "nascosta" presente all'interno dell'aggiornamento di PS5: ci sono nuove funzioni di accensione e molto altro. Non dimenticate poi che vi sono nuovi giochi PS5 e PS4 aggiunti alle offerte.

Infine, vi segnaliamo che anche PS4 ha ricevuto un nuovo update per il firmware: si tratta dell'aggiornamento 8.50, ecco le novità.