PlayStation Store, Sconti di Primavera: nuovi giochi PS5 e PS4 aggiunti alle offerte

Gli Sconti di Primavera su PlayStation Store hanno visto l'aggiunta di ulteriori giochi PS5 e PS4 tra le offerte, in questo caso nell'ambito di promozioni valide fino al 29 aprile.

Dopo la prima mandata di inizio mese, le offerte del PlayStation Store si arricchiscono dunque di nuovi titoli; a cominciare da Call of Duty: Black Ops Cold War, che può essere vostro al prezzo più basso di sempre: 45,49 euro anziché 69,99.

Lo sparatutto prodotto da Activision non è naturalmente l'unica novità degli sconti: ci sono anche Crysis Remastered a 16,49 euro anziché 29,99, Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning a 32,99 euro anziché 54,99 e Marvel's Iron Man VR a 23,99 euro anziché 39,99.

Non è finita qui: l'action stealth Hitman 3 per PS5 e PS4 è disponibile a 52,49 euro anziché 69,99, mentre Watch Dogs: Legion per PS5 e PS4 può essere vostro per 34,99 euro anziché 69,99.

In attesa del nostro consueto approfondimento dedicato agli affari da non perdere, potete consultare l'elenco completo dei giochi in offerta visitando questa pagina del PlayStation Store.