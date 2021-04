TechTonik torna oggi alle 16.00: si parla di Sony Xperia 1 con Pierpaolo, che risponderà alle vostre domande

TechTonik torna oggi alle 16.00 sul canale Twitch di Multiplayer.it con una puntata incentrata in particolare sui nuovi Sony Xperia 1 III, 5 III e 10 III, oltre ad essere aperta alle vostre domande, che vi invitiamo a fare già nei commenti o durante la diretta.

Oggi sul canale Twitch di Multiplayer.it ritroviamo Pierpaolo Greco che condurrà dunque una puntata incentrata soprattutto sul comparto mobile del mercato tecnologico, visto l'annuncio di Sony sui suoi nuovi smartphone Xperia 1 III, 5 III e 10 III.

Si tratta di dispositivi dotati di numerose caratteristiche tecnologiche all'avanguardia, ma progettati soprattutto per essere avanzati rispetto alla concorrenza nell'ambito fotografico, unendo in questo modo l'esperienza di Sony nei due segmenti di mercato in questione, vista la sua posizione prominente anche per quanto riguarda i sensori fotografici e le macchine specializzate in questo ambito.

Vi esortiamo a fare le vostre domande a Pierpaolo già a partire dai commenti sotto questa news e intervenire anche in maniera attiva durante la puntata su Twitch, utilizzando la chat del canale. Pierpaolo sarà pronto ad accogliere curiosità e interrogativi vari, cercando di utilizzare per scopi benefici le sue proverbiali conoscenze in svariati ambiti tecnologici.

Non mancate!