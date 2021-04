Sony ha annunciato Xperia 1 III, 5 III e 10 III, specifiche tecniche e uscita

Sony Xperia 1 III, 5 III e 10 III si presentano come smartphone dedicati alla fotografia Sony ha infine annunciato la sua nuova linea di smartphone con Xperia 1 III, 5 III e 10 III, modelli di punta per quanto riguarda la produzione di dispositivi mobile da parte della compagnia nipponica, che si piazzano su fasce leggermente differenti tra loro ma tutti e tre caratterizzati da specifiche tecniche veramente di alto profilo. La caratteristica predominante di Sony Xperia 1 III, 5 III e 10 III sembra essere la fotografia per tutti e tre, apportando alcune novità assolute in questo ambito per quanto riguarda l'intero panorama degli smartphone, come la lente ad assetto variabile del teleobiettivo che replica le possibilità di una fotocamera con zoom. Sony Xperia 1 III è il top di gamma e si presenta con un display OLED da 6,5" 21:9 4K HDR, con refresh rate a 120Hz e processore Qualcomm Snapdragon 888, così come Sony Xperia 5 III. Le sue caratteristiche di punta sono comunque riservate soprattutto all'ambito fotografico, con una lente tele variabile con ottica ZEISS e sensore Dual PD, che consente di variare la lunghezza focale da 70 a 105mm a piacere. Le tre fotocamere sono da 12MP e al tele si aggiungono il sensore principale da 24mm ed il grandangolo da 16mm.

Sony Xperia 1 III è il top di gamma

Una serie di sensori specifici, il processore BIONZ X, il Real-Time Tracking degli oggetti e la modalità Photography Pro consentono di utilizzare questo smartphone praticamente come una macchina fotografica vera e propria. Sony Xperia 5 III ha invece display OLED da 6,1" 21:9 FHD HDR con refresh a 120Hz, presentandosi dunque leggermente più piccolo dell'1, ma mantenendo praticamente tutte le caratteristiche principali dell'altro. Vediamo dunque le specifiche tecniche di Sony Xperia 1 III e 5 III: Display: OLED da 6,5" 21:9 4K HDR, refresh rate a 120Hz (Xperia 1 III); OLED da 6,1" 21:9 FHD HDR, refreshrate a 120Hz (Xperia 5 III)

Processore: Qualcomm Snapdragon 888

Memoria: 12GB di RAM con 256/512GB memoria interna (​Xperia 1 III); 8GB di RAM con 128/256GB memoria interna (Xperia 5 III)

Modalità game: supporto gaming 21:9, connessione diretta DualShock 4, Elite Gaming, Game Enhancer, frequenza campionamento al tocco 240Hz

Connettività: 5G, WiFi

Protezione: IP65/68

Audio: jack da 3,5mm, speaker stereo, Dolby Atmos, Hi-Res Audio, DSEE Ultimate, 360 Reality Audio tramite gli speaker, 360 Spatial Sound

Fotocamera frontale: 8MP

Fotocamere posteriori: 12MP principale, 24mm, 1/1,7", f/1,7, Dual PDAF, OIS; 12MP ultra grandangolare, 16mm, 1/2,6", f/2,2, dual PDAF; 12MP tele, 70-105mm, 1/2,9", f/2,3- 2,8, dual PDAF, OIS; 3D iToF (solo XPERIA 1 III); lenti ZEISS

Cinema Pro con registrazione 4K 120fps slow-motion

Batteria: 4.500mAh con ricarica rapida 30W (50% in 30 minuti), ricarica wireless - caricatore incluso in confezione (Xperia 1 III); 4.500mAh con ricarica rapida 30W - caricatore incluso in confezione (Xperia 5 III)

Dimensioni e peso: 165x71x8,2mm per 186 grammi (Xperia 1 III), 157x68x8,2mm per 168 grammi (Xperia 5 III)

OS: Android 11

Sony Xperia 5 III è il modello "intermedio"



Sony Xperia 10 III si presenta invece come il modello "economico" della nuova serie anche se è comunque in fascia media. Non ha molte delle caratteristiche fotografiche dei modelli superiori e presenta altre modifiche hardware, ma ha comunque connettività 5G e certificazione IP65/IP68. Vediamo dunque le specifiche tecniche anche di Sony Xperia 10 III: Display: OLED da 6" FHD+ 21:9 HDR, Triluminous

Processore: Qualcomm Snapdragon 690 5G

Memoria: 6 RAM, 128GB archiviazione

Audio: jack da 3,5mm, Hi-Res Audio, DSEE Ultimate

Protezione: IP65/IP68

Connettività: 5G sub6, WiFi

Fotocamera anteriore: 8MP

Fotocamere posteriori: 12MP principale, 27mm, 1/2,8", f/1,8; 8MP ultra grandangolare, 16mm, 1/4", f/2,2; 8MP tele, 54MP, 1/4", f/2,4

Registrazione video in 4K, SteadyShot

Batteria: 4.500mAh con Adaptive Charging

Dimensioni e peso: 154x68x8,3mm per 169 grammi

OS: Android 11

Sony Xperia 10 III è il modello più economico, in fascia media