Microsoft Flight Simulator: il World Update 4 migliora Francia, Belgio e Olanda

Microsoft Flight Simulator migliora ancora con il World Update 4 pubblicato nelle ore scorse, aggiornamento gratuito per tutti gli utenti del gioco in grado di aggiungere una resa più precisa e dettagliata di vari paesi europei, in questo caso Francia, Belgio, Olanda e Lussemburgo.

Il trailer di presentazione del World Update 4 è spettacolare come sempre, forse ancora di più in questo caso per la varietà di ambientazioni proposte, spaziando su quattro paesi dell'Europa con un'enorme quantità di landmark e punti d'interesse specifici, in termini architettonici, naturali e storici, riprodotti alla perfezione.

Già con il rilascio del World Update 3 sul Regno Unito, Asobo e Microsoft avevano annunciato l'utilizzo di strumenti e tecnologie più avanzate per i nuovi update, che sono state implementate anche per questo nuovo aggiornamento. La fotogrammetria 3D avanzata è stata applicata per la riproduzione di grandi città come Parigi e Amsterdam, oltre alla lavorazione manuale diretta su vari punti di interesse specifici.

In particolare, un grande lavoro è stato effettuato anche su vari aeroporti esplorabili in questa versione, come Megève, Nizza e Rotterdam, ma i miglioramenti sono stati effettuati a 100 altri aeroporti dell'area geografica in questione.

Allo stesso modo, oltre 100 landmark e punti d'interesse sono stati profondamente rielaborati con questo World Update 4, tra i quali vediamo diversi monumenti storici ma anche meraviglie naturali come la costa francese e altro. L'aggiornamento introduce peraltro due nuove attività: una Landing Challenge a La Salette e un Bush Trip sui Pirenei e le Alpi. Nel frattempo, restiamo in attesa di informazioni sulla versione Xbox Series X|S annunciata per questa estate.