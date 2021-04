WRC 9, la recensione della versione Switch

Ciò significa che quattro rally (Australia, Catalogna, Cile e Corsica) sono stati rimossi dal capitolo precedente e sono stati inclusi i tre nuovi rally originariamente previsti per questa stagione (Giappone, Nuova Zelanda e Kenya); questo ha portato ad avere meno piste in WRC 9 rispetto a WRC 8 . Certo, si potrebbe sostenere che non è colpa del team di sviluppo: siamo sicuri che i problemi di licenza hanno impedito loro di mantenere alcune delle altre piste, anche solo come opzione per riprodurle al di fuori della stagione principale. Tuttavia il risultato non può essere sorvolato, anche se tutto ciò è in qualche modo compensato dall'aggiunta di alcune fasi extra nei rally di Finlandia e Portogallo, il che significa che il numero totale di gare è comunque ancora più alto (108 questa volta rispetto ai 102 del gioco dell'anno scorso), anche se la diversità degli scenari è leggermente diminuita.

Per coloro che non sono avvezzi al genere, WRC 9 è semplicemente il gioco ufficiale del del FIA World Rally Championship. Questo capitolo è tecnicamente basato sul campionato 2020 , ma a causa di eventi del mondo reale legati alla pandemia da COVID-19, non è stato aggiornato. Nella realtà, la stagione di 13 round è stata sospesa dopo solo 3 appuntamenti, ritrovandosi bloccata nel limbo per sei mesi. È tornata poi con un paio di rally precedentemente non pianificati in Estonia e Monza, che per ovvie ragioni non sono in questo gioco, ed è andata avanti per un altro po', ma alla fine è stato cancellato dopo soli 7 round.

Modalità di gioco e gameplay

Attenti ai muri invisibili

Come nel gioco precedente, in WRC9 vi è una modalità carriera completa, che consente di gestire il tutto dagli uffici della squadra e controllare vari aspetti dietro le quinte, come ad esempio pianificare il prossimo calendario, assumere e licenziare i membri del personale (tenendo d'occhio il loro stipendio totale) e utilizzare l'enorme albero delle abilità del gioco per sviluppare le prestazioni dell'auto e dell'entourage. Niente di nuovo dal gioco dell'anno scorso insomma, dove la modalità carriera ha fatto il suo debutto in questa veste. Naturalmente, se non si è interessati a nessuna di queste componenti "ruolistiche", c'è anche una modalità Stagione in cui si possono semplicemente affrontare le manifestazioni senza dover mai vedere l'interno di un ufficio.

Giochi come questo, comunque, vivono dell'esperienza su strada. La curva di apprendimento è molto ripida, ma non è necessariamente una critica: chiunque abbia giocato un buon gioco di rally in passato (realistico, non qualcosa come Sega Rally) sa che non puoi semplicemente prenderne uno e iniziare far oscillare la macchina dietro gli angoli come il fantasma di Sébastian Loeb.

Comprendiamo che questi giochi richiedono molto tempo per essere padroneggiati e il fatto che la modalità Carriera dia la possibilità di iniziare nella classe WRC Junior è utile, perché ti dà un po' più di tempo per abituarti alla gestione estremamente sensibile dei controlli, tanto che a volte può sembrare di guidare un carrello della spesa con le ruote bloccate. Prendetevi del tempo non solo per padroneggiare l'auto, ma anche per imparare la struttura di ogni pista e vedrete che il duro lavoro verrà ripagato.

Detto questo, ci sono ancora elementi che, sebbene ancora una volta non siano colpa del team di sviluppo, rendono molto meno soddisfacente giocare a WRC su Switch rispetto ad altri sistemi. La più ovvia è la mancanza di trigger analogici: per impostazione predefinita il gioco mette l'accelerazione e il freno su ZR e ZL, e sebbene ciò possa andare bene per i giochi arcade, quando il titolo ruota attorno all'idea di farti strada attraverso paesaggi estremamente stretti e pericolosi, il controllo dell'acceleratore può essere estremamente utile.

Ci sarebbe un modo per aggirare questo problema, andando nel menu delle opzioni e assegnando l'accelerazione e la frenata alla levetta destra, ma anche questo ha i suoi pro e i suoi contro: non solo dovrete riassegnare (o più probabilmente abbandonare) i controlli per muovere la telecamera, ma dovrete anche riassegnare il freno a mano in modo da non dover sollevare il pollice completamente dalla levetta destra per premere il pulsante A. Inoltre, se proprio volete esagerare e pensare da nerd assoluti del rally, mettere l'accelerazione e la frenata sulla levetta destra significa che non si può frenare con il piede sinistro come fanno realmente alcuni piloti di rally.

Il frame rate, che si ferma a 30 immagini al secondo come sulle altre piattaforme, è un po' più stabile che in passato. Ci sono ancora momenti in cui non riesce a raggiungere i 30 fps fissi, specialmente giocando in modalità portatile, e ci sono una manciata di scenari in cui può sballare vistosamente (il Galles durante una tempesta in tal senso è da evitare come la peste, il che è un buon consiglio nella vita reale così come in questo gioco), ma, in generale, sembra più stabile di prima. Per riuscire nell'impresa, però, è stata ancor più sacrificato il comparto grafico, il che è una brutta notizia per un gioco che sembrava già un po' scialbo.