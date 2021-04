iPhone 14 con fotocamera da 48 megapixel e nessun modello Mini, dice un analista

iPhone 14 vanterà una fotocamera posteriore da 48 megapixel, ma nella line-up in arrivo nel 2022 non ci sarà spazio per un modello Mini: è quanto ha riportato l'analista Ming-chi Kuo nel suo ultimo report.

Alcuni giorni fa ci siamo chiesti come sarà iPhone 13, ma Kuo guarda già alla prossima versione. Molto probabilmente la fotocamera da 48 megapixel troverà posto unicamente su iPhone 14 Pro, mentre per un Face ID invisibile, con fotocamera posizionata sotto lo schermo e senza notch, bisognerà attendere i dispositivi in arrivo nel 2023.

Torniamo alla fotocamera: sensori del genere sono presenti sui dispositivi Android già da parecchio tempo, ma in questo caso parliamo di una soluzione da 1-1,3 pollici con pixel da 1,25 micrometri, capace anche di girare video a 8K.

Per quanto riguarda invece il nuovo iPhone Mini, quest'anno lo rivedremo ma successivamente tale opzione verrà accantonata e si continuerà a produrre solo i modelli con schermo da 6,1 e 6,7 pollici.

Il perché è presto detto: le vendite di iPhone 12 Mini sono state deludenti e Apple non vuole continuare a investire su di un modello evidentemente poco apprezzato dal pubblico.