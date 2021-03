iPhone 12 Mini: vendite deludenti, Apple taglia la produzione

iPhone 12 Mini non è stato, evidentemente, un'altra storia di successo per Apple o almeno non quanto la compagnia di Cupertino sperava con la presentazione del nuovo modello di smartphone compatto, che riportava il formato piccolo in auge all'interno della nuova linea maggiore di iPhone e che ora sembra dover andare incontro a un taglio di produzione per scarsità di vendite.

Purtroppo, sembra che il pubblico non sia così portato all'acquisto di smartphone con display contenuto o almeno non se questi rientrano in una fascia che è comunque considerata ancora alta come iPhone 12 Mini, che pur essendo più economico dei suoi fratelli risulta pur sempre uno dei telefoni di punta.

Alcune voci riportate già nei mesi scorsi parlavano già di vendite deludenti e addirittura della possibilità di fermare la produzione nel secondo trimestre del 2021, considerando come soprattutto in USA non sia mai decollato, tanto da far sospettare che si tratti di un esperimento fallito, almeno in tale mercato.

Non si parla ancora di chiusura e cancellazione ma poco ci manca: secondo quanto riportato da Nikkei, sembra che Apple abbia intenzione di tagliare fortemente la produzione di iPhone 12 Mini, almeno del 70% rispetto a quanto veniva prodotto inizialmente, con alcuni produttori che si occupano specificamente di componenti per questo modello che sembra abbiano anche bloccato momentaneamente la distribuzione.

In ogni caso, questo non influisce sul successo generale della linea iPhone 12, che sembra destinato a far meglio quest'anno rispetto anche al 2020 e la previsione di produrre e distribuire 75 milioni di unità nei primi sei mesi dell'anno. Per quanto riguarda iPhone 12 Mini, è probabile che gli utenti continuino a preferirgli magari iPhone 11, che ora è disponibile a prezzi inferiori sul mercato e ha comunque degli aspetti superiori, come la durata della batteria, oltre ovviamente al display più grande.