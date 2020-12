iPhone 12 Mini non decolla in USA, esperimento fallito?

iPhone 12 Mini sembrava essere la soluzione definitiva per chi cerca uno smartphone compatto ma anche dalle alte prestazioni, eppure sembra che le vendite stentino a decollare in USA, cosa che potrebbe dimostrare il fallimento dell'esperimento tentato da Apple.

Secondo quanto riportato da Wave7 Research, compagnia di analisi di mercato, sembra che iPhone 12 Mini, il nuovo modello di smaprthone Apple con display da 5,4 pollici, sia poco richiesto dal pubblico americano, che gli preferisce ampiamente il modello standard iPhone 12 nonostante anche il prezzo più alto di 100 dollari almeno.

La versione standard, ovvero iPhone 12, si attesta su una percentuale tra il 24 e il 33% delle vendite presso i tre carrier maggiori in USA, ma sembra che anche iPhone 12 Pro Max, ovvero la scelta di dimensione più ampia e anche più costosa, superi le performance di iPhone 12 Mini sul mercato, in quest'ultimo caso soprattutto per le migliori prestazioni della fotocamera.

In generale, sembra che il taglio non sia piaciuto granché al pubblico americano, che continua a preferire il display ormai standard da 6,1 pollici e alla luce di questo non è chiaro quale sia il destino del modello Mini.

Con l'arrivo di iPhone 13 nel 2021, è possibile che Apple decida di non proseguire sulla strada i iPhone Mini, anche se ovviamente è presto per trarre conclusioni e soprattutto c'è da vedere anche la risposta degli altri mercati, visto che per il momento si parla solo di quello americano.

D'altra parte, è possibile che iPhone SE 2020 abbia cannibalizzato le possibili vendite di iPhone 12 Mini, presentandosi piccolo ma anche decisamente più economico, dunque è possibile anche che Apple decida per una riorganizzazione della fascia più bassa di iPhone scegliendo tra una delle due linee.