iPhone 12 Pro e Pro Max: uscita, caratteristiche tecniche e prezzi in Italia

iPhone 12 Pro e Pro Max rappresentano ovviamente le scelte high end tra gli smartphone presentati oggi da Apple, come da tradizione, cosa confermata dalle caratteristiche tecniche e dai prezzi annunciati, oltre alla data di uscita in Italia.

Anche per quanto riguarda iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max, il cuore centrale dell'hardware è condiviso con quello di iPhone 12, ovvero il nuovo processore Apple A14 Bionic, CPU esa-core con GPU quad-core e Neural Engine.

Allo stesso modo, anche il display è sostanzialmente lo stesso, al di là delle dimensioni: si tratta di un nuovo OLED, da 6,1 pollici nel Pro e da 6,7 pollici nel Pro Max, che ripropone il Super Retina XDR.

Viene riproposto anche il medesimo design con i bordi piatti e la lavorazione Ceramic Shield, oltre al 5G, ma le differenze principali emergono per i Pro con il comparto fotografico dei dispositivi.





iPhone 12 Pro e Pro Max supportano il formato AppleRAW, oltre a Deep Fusion e Smart HDR 3 su tutte le fotocamere, sia posteriori che anteriori. Su iPhone 12 Pro Max è presente un nuovo sensore da 1,7 micron con tecnologia SensorShift, mentre in campo video è possibile registrare in 4K a 60fps con HDR 10, con supporto Dolby Vision a 60fps.

La grande novità presente su iPhone 12 Pro e Pro Max è inoltre il sensore LiDAR, già introdotto nei nuovi iPad, che consente sia avanzamenti in ambito fotografico che per quanto riguarda le applicazioni in realtà aumentata.

iPhone 12 Pro ha la data di uscita fissata per il 23 ottobre mentre iPhone 12 Pro Max arriverà il 13 novembre con preordini aperti dal 6 novembre, questi i prezzi dei vari modelli: