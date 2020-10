iPhone 12 Mini è il più "economico" e piccolo: prezzi, uscita in Italia e scheda tecnica

iPhone 12 Mini è la maggiore novità presentata da Apple durante la conferenza di oggi e si tratta del nuovo modello di smartphone più piccolo ed "economico" da parte della casa di Cupertino, che ha annunciato anche prezzo, scheda tecnica e data di uscita.

Il punto di forza di iPhone 12 Mini, al di là della maggiore accessibilità dal punto di vista economico, sta nelle sue dimensioni, che lo rendono peraltro il più piccolo smartphone 5G al mondo. Al di là del fatto di essere più piccolo, tuttavia, condivide tutte le specifiche tecniche di iPhone 12, presentandosi dunque come la sua perfetta riduzione in piccolo.

All'interno troviamo dunque il SoC Apple A14 Bionic con tutti gli annessi e connessi, il nuovo display OLED Super Retina, la connettività 5G e le stesse fotocamere anteriori e posteriori di iPhone 12, rappresentando a tutti gli effetti il gemello più piccolo.





La cosa risulta ancora più evidente dal fatto che anche il design è precisamente lo stesso: Apple ha dunque abbandonato del tutto le cornici e i bordi vecchio stile e ha semplicemente proposto la stessa scocca di iPhone 12 e il design a tutto schermo con il notch, solo che il display in questo caso è da 5,4 pollici invece di 6,1.

La data di uscita in Italia di è fissata per il 13 novembre 2020, con preordini aperti dal 6 novembre. Per quanto riguarda i prezzi italiani, questi partiranno da 839 euro per il modello base, vediamo quali sono in base ai tagli di memoria: