iPhone 13 con display ProMotion a 120 Hz, iPhone SE 3 nel 2022?

iPhone 13 sarà equipaggiato con un display ProMotion a 120 Hz, mentre per iPhone SE 3 bisognerà attendere il 2022: lo rivela un report di Ross Young, analista presso Mizuho Securities.

Si parlava di un display ProMotion a 120 Hz anche per iPhone 12, ma a quanto pare Apple potrebbe aver rimandato l'adozione di tale tecnologia al modello in uscita il prossimo anno.

Secondo Young, tale feature si porrà come la novità principale del nuovo smartphone e verrà implementata attraverso un'opzione per attivare diverse frequenze di aggiornamento dello schermo grazie all'uso della tecnologia LTPO.

Vedremo inoltre un miglioramento della fotocamera, con scanner LiDAR e un sensore della stessa misura rispetto a quello che si dice sarà presente nella fotocamera di iPhone 12 Pro Max.

Per quanto riguarda invece iPhone SE 3, come detto non lo vedremo nel corso del 2021: per il suo debutto nei negozi bisognerà attendere la primavera del 2022 ma possiamo aspettarci un display da 6,1 pollici, Touch ID e una fotocamera simile a quella di iPhone 11.

Most important development on the iPhone 13 models from my perspective will be ProMotion with variable refresh rates through LTPO adoption on the Pro models.